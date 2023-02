Anna Ermakova: Kontakt zu Boris Becker? So ist ihr Verhältnis zu ihrem Vater!

In einem anderen Interview sagt die Wahl-Londonerin mit russischen, nigerianischen und deutschen Wurzeln über ihre Familiensituation: "Wir leben fast alle an unterschiedlichen Orten. Wir sind nicht miteinander aufgewachsen. Es ist alles nicht einfach." Boris Söhne dagegen, die ebenfalls von zwei Müttern abstammen, halten laut Posts und Stories auf Instagram fest zusammen.

Und was sagt Boris selbst zum Familiendrama? Nachdem er Ende 2022 vorzeitig aus dem Knast entlassen wurde, verrät er im RTL-Interview: "Ich habe noch nie so oft und regelmäßig mit meiner Tochter gesprochen. Es brauchte ein Gefängnis, dass wir uns nahekommen. Auch sie wollte mich besuchen, auch da war ich schüchtern und scheu, das werden wir in der Freiheit nachholen." Und erst kürzlich repostete er Annas "Let’s Dance"-Vorstellungsvideo mit den Worten "Wunderbar" in seiner Instagram-Story.

Verwandelt er sich jetzt endlich in einen stolzen Papa oder ist alles nur Heuchelei? Spätestens dann, wenn Anna Ermakova ab dem 17. Februar neben Influencerin Julia Beautx, Bachelorette Sharon Battiste und weiteren Kandidaten übers Tanzparkett wirbelt, können wir uns auf mehr pikante Becker-Ermakova-Family Stories freuen!

