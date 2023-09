Anna Ermakova & Boris Becker: Drama in Italien! Es ist nichts mehr zu retten

Anna war die letzten Tage in Bella Italia im Urlaub. Mit Freunden auf einer Jacht. Sonne, Sommer, Strand – und Lebensfreude pur. Fröhlich teilt die neue Jurorin von "Das Supertalent". Gleichzeitig ist Papa Boris auch in Italien. Schließlich lebt er seit einigen Wochen in Mailand. Doch wer glaubt, Vater und Tochter hätten die örtliche Nähe für ein Wiedersehen genutzt, der irrt. Anna denkt gar nicht daran, ihren Papa zu besuchen, Zeit mit ihm zu verbringen. Obwohl Tennis-Idol Boris Becker sich nichts sehnlicher wünscht.

Seitdem sie Anfang des Jahres die ersten Schritte bei "Let’s Dance" machte, die ganze Nation sich in das schüchterne Mädchen mit den roten Haaren und den blauen Augen verliebte, macht er ihr öffentlich Komplimente, schmeichelt seiner einzigen Tochter, sucht ihre Nähe. So stolz sei er auf Anna, schrieb Boris auf seiner Internetseite. So eine tolle, junge Frau sei sie geworden!

Doch Anna ignoriert all seine Worte, reagiert nicht. Warum auch? Jahrelang war sie für ihn eher eine Belastung. Jahrelang gab es kaum Kontakt. Wirklich gewollt habe er sie nie. Sie, das Ergebnis aus einer Affäre. Doch kaum erobert Anna das Scheinwerferlicht, kommt der gefallene Tennisheld aus dem Dunkeln und will ein Stück von ihrem Ruhm abhaben. Plötzlich will er der liebende Vater sein, will sich mit ihr treffen, Zeit mit ihr verbringen.

Aber Anna bleibt gleichgültig. Früher war sie nur gut genug für heimliche Treffen. Mal sonntags zum Frühstück, mal an Weihnachten. Natürlich nur, wenn es in den Terminkalender ihres berühmten Papas passte. Er hatte die Chance, ein guter Vater für sie zu sein. Jetzt machen ein paar liebe Worte die Fehler der Vergangenheit nicht ungeschehen. Es braucht Zeit, um eine Bindung aufzubauen, sich näherzukommen. Und Anna ist noch sehr weit weg mit ihrem Herzen.