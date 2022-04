Anna & Gerald Heiser: Geheimnis gelüftet! Das hat bisher keiner gewusst

Anna hat um Gerald gekämpft

"Manchmal, wenn ich darüber nachdenke, was in den letzten Jahren passiert ist, kann ich es kaum glauben. Die letzten 5 Jahre kommen mir so surreal vor! Ich habe mich bei 'Bauer sucht Frau' für Gerald beworben, weil ich 'ein Gefühl' hatte - ein Gefühl, dass wir zusammengehören", schreibt Anna auf ihrem Instagram-Kanal. Dabei sei ihr durchaus klar, dass auch andere Frauen dieses Gefühl hatten, denn ihr Liebster hat zahlreiche Nachrichten bekommen.

Von ihrer Teilnahme war Anna damals selbst ganz überrascht. "Normalerweise bin ich ein rationaler Mensch, deswegen haben meine Freunde es nicht geglaubt, als ich ihnen von meiner Bewerbung erzählt habe. Vor allem, da ich zu diesem Zeitpunkt mein Leben so schön strukturiert habe. Ich bin in meinem Beruf die Karriereleiter hochgeklettert, ich habe meine Traumwohnung gefunden, bin um die Welt gereist", erinnert sie sich zurück. Doch nachdem sie Gerald in einer Vorschau von RTL gesehen hatte, war es um sie geschehen.

"Ich bin froh, damals nicht auf meinen Verstand gehört zu haben und meinem Gefühl gefolgt zu sein! Denn es war die beste Entscheidung in meinem Leben, diesen Mann kennenzulernen", schwärmt sie. "Habt keine Angst für die Liebe zu kämpfen, oder davor, von der Welt als 'verrückt erklärt zu werden' - wenn ihr das Gefühl habt, den Mann/die Frau eures Lebens im TV gesehen zu haben, versucht euer Glück!"

Die schönsten "Bauer sucht Frau"-Liebesgeschichten seht ihr im Video: