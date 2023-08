Anna Heiser: Große Sorge! Sie stößt an ihre Grenzen

Während einer Instagram-Fragerunde will ein Fan nun wissen, ob Anna manchmal die Geduld mit ihrem Ehemann und den Kindern verliert. "Oh ja! Auch wenn ich wünschte, die Antwort wäre anders. Es ist zwar nicht oft, aber es kommt durchaus vor", gesteht sie. "Am Anfang hat es mich fertig gemacht, vor allem wenn ich die Geduld Leon gegenüber verloren habe."

Sie wäre zwar gerne eine "perfekte Mama", sei aber auch nur ein "Mensch, der immer wieder an eigene Grenzen kommt." Ein Umstand, für den viele ihrer Fans Verständnis haben dürften!

Es ist nicht das erste Mal, dass Anna darüber spricht, als Mama auch mal eine Pause zu brauchen. Kurz nach der Geburt von Söhnchen Leon gab sie bereits zu, sich eine längere Auszeit gönnen zu wollen. Doch am Ende des Tages vermisst sie ihre kleinen Knirpse einfach zu sehr, um länger von ihnen getrennt zu sein. Zum Glück kann Ehemann Gerald sie zu Hause ablösen, wenn ihr mal wieder alles über den Kopf wächst. Und genau dafür liebt sie ihren Partner sooo sehr...