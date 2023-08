Anna-Maria Ferchichi: Ehrliches Lippenbekenntnis nach Ehe-Fiasko!

Ein Follower auf Instagram stellte der Ehefrau von Rapper Bushido während einer Fragerunde die Frage: "Bist du glücklich so wie es ist? Oder fehlt fir etwas von deinem Leben? Zum Beispiel alte Freunde" Eine ziemlich tiefgreifende Frage, die Anna-Maria mit einem langen und emotionalen Text beantwortet: "Ich bin jetzt mal ganz ehrlich. Ich hatte Montry, dann kamen auf einmal 4 Kinder in 3 Jahren hinterher. Unsere Ehe und alles drumherum war extrem belastend. Der Tod von Anis beider Elternteile, bei uns Zuhause, durch Krankheit. Finanzamt, Hausdurchsuchungen, Umfeld. Ich glaube, ich war zu schockiert um das alles zu verstehen. Ich habe mich auf meine Kinder konzentriert und mich fast von allem anderen entfernt und isoliert. Ich hätte es nicht ertragen, meine Freunde und Familie zu belügen." Eine schwere Zeit, die Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann Bushido durchgemacht haben. Doch inzwischen hat die Familie ihr Leben umgekrempelt und steht wieder auf der Sonnenseite des Lebens.

Doch trotzdem vergießt Anna-Maria eine kleine Träne, wenn sie an frühere Zeiten und ihr jetziges Leben denkt. Auf Instagram schreibt die Schwester von Sarah Connor: "Jetzt bin ich Mama von 8 wundervollen Kindern und es ist einfach kein Platz für andere Menschen. Ich vermisse es oft, ich vermisse meine Schwestern und meine Freundinnen. Manchmal schaue ich meine Kinder an und weiß, in ein paar Jahren bekommen sie Flügel. Ich hoffe einfach, dass ich dann nicht verlernt habe, Anna-Maria zu sein. Ich vermisse sie manchmal" Eine traurige Beichte der Super-Mama...