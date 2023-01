Anna-Maria Ferchichi: So hat sich ihr Körper seit den Drillingen verändert

Auf Instagram geben Anna-Maria Ferchichi und ihr Mann Bushido immer wieder Einblicke in ihr Leben als Großfamilie in ihrer neuen Wahlheimat Dubai. In einer Fragrunde in der Story der 41-Jährigen wollten neugierige Fans nun wissen, wie es ihr nun ein Jahr nach ihrer Drillings-Geburt geht. Besonders der flache Bauch der 8-Fach-Mama scheint ein Thema zu sein und ein Nutzer möchte wissen: "Hattest du nach den Drillingen eine Bauchdeckenstraffung oder ist alles schön zurück gegangen?" Darauf antwortet Anna-Maria mit ehrlichen Worten: