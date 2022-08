Anna-Maria Ferchichi: So sehr belastet ihre 8 Kinder der Umzug nach Dubai

Dass ein Umzug in ein anderes Land mit 8 Kindern kein Zuckerschlecken ist, steht außer Frage. Rapper Bushido und seine Frau Anna Maria Ferchichi ließen sich davon jedoch nicht entmutigen und wagten den großen Schritt am vergangen Wochenende. Doch die Ankunft in ihrer neuen Heimat in Dubai war alles andere als entspannt. In ihrer Instagram-Story gab die frischgebackene Drillings-Mama nun ein ehrliches Umzugs-Update: