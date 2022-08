Anna-Maria Ferchichi: Große Sorge um die Drillinge!

Die Geburt ihrer Drillinge hat das Leben von Anna-Maria Ferchichi und Ehemann Bushido ganz schön auf den Kopf gestellt. Vor allem die 8-fach-Mama hat sich das Ganze wohl etwas einfacher vorgestellt, wie sie im Netz schon öfter hat durchsickern lassen. Dass sie mit den täglichen Problemen einer Großfamilie so offen auf Social Media umgeht, zieht natürlich auch viele Kritiker an. Nun teilte die 40-Jährige eine Nachricht, die es in sich hat.