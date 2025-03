Anna-Maria Ferchichi: Tränen-Drama um ihre Ehe! "Ich kann es nicht mehr"

"Die Ehe ist ein ständiger Kampf", klagt Anna-Maria mit Tränen in den Augen. "Ich bin nicht mehr bereit mich so runterziehen zu lassen von ihm. Ich kann es nicht mehr." Besonders scheint sie dabei mit der Tatsache zu kämpfen, dass sie kein normales Leben im herkömmlichen Sinne führen kann. "Ich möchte mich nicht mehr so stark anpassen", erzählt sie weiter. "Unser Leben ist halt auch einfach so extrem. (...) Man kommt manchmal nicht hinterher zwischen Gerichtsverfahren, Zeugenaussagen und Personenschutz."

Auch das Leben in Dubai scheint ihr inzwischen ein Dorn im Auge zu sein. Während es sicherlich auch seine Vorteile bietet, erkennt die 43-Jährige auch die negativen Seiten. "Dann merke ich auf einmal, dass ich meine Family echt vermisse", gibt Anna-Maria geknickt zu. "Ich schiebe immer alles auf eine ganz lange Bank, mit Freunden und Familie. Und dann merke ich irgendwann so krass, ich hab richtig Sehnsucht nach meiner Familie. Und wenn ich richtig Sehnsucht nach meiner Familie kriege, bedeutet das auch nichts Gutes."

Es ist nicht das erste Mal, dass Anna-Maria über ihre Probleme mit Bushido spricht. Bisher haben die beiden immer wieder einen Weg gefunden, sich zusammenzuraufen. Bleibt abzuwarten, ob das auch diesmal der Fall sein wird ...