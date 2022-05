Anna-Maria Ferchichi & Bushido: Hochzeit geplatzt! Sie macht ihrem Kummer Luft

Ihre Drillinge halten Bushido und Anna-Maria wohl ganz schön auf Trapp, da bleibt nur wenig Zeit für Zweisamkeit. Mit dieser Entscheidung war Anna-Maria an ihrem Jahrestag dann aber doch nicht zufrieden und musste sich am Morgen eingestehen: "Da war ich doch ein bisschen traurig, wenn man das irgendwie so gar nicht würdigt und dann auch noch 10 Jahre". Am Ende entscheiden sich die beiden doch noch für ein schickes "Hochzeits-Abendessen". Die Schwester von Sarah Connor stellt dann noch fest: "Wir dachten wirklich unser Leben wird auch mit Drillingen ganz normal weiterlaufen". Mit einem Lach-Smiley muss sie nun selbst zugeben, dass sie sich da wohl getäuscht hat.

Auch Boris Becker hätte sich sein Leben wahrscheinlich anders vorgestellt. Wie sehr seine Familie unter seiner Inhaftierung leidet, erfährst du im Video: