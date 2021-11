Bushido & Anna-Maria Ferchichi: Erneutes Baby-Glück kurz nach der Geburt!

Am 11. November war es endlich soweit. Nach langen, harten Schwangerschaftsmonaten durften Bushido und Anna-Maria Ferchichi endlich ihre Drillinge in den Armen halten. Leonora, Naima und Amaya erblickten kurz nacheinander per Kaiserschnitt das Licht der Welt. Zwei der Mädchen waren direkt putzmunter, eine musste jedoch noch eine Zeit lang im Krankenhaus bleiben. Doch nun besteht kein Grund mehr zur Sorge, denn alle fünf durften gesund und glücklich nach Hause fahren. Was für eine Erleichterung für die frischgebackenen Drillings-Eltern. Jetzt gibt Bushido das erste Update nach der Geburt und teilt einen süßen Familienschnappschuss: