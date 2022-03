Anna Schudt: So geht es nach ihrem Tatort-Ausstieg für sie & Faber weiter

Es war der TV-Schocker der Woche: Ohne Vorankündigung verabschiedete sich Anna Schudt vom Dortmunder „Tatort“-Team – und zwar mit einem Knall: Nach 22 Fällen in zehn Jahren wurde Kommissarin Martina Bönisch völlig überraschend erschossen und starb in den Armen ihres Kollegen Faber (Jörg Hartmann), der gebrochen zurück blieb. Gerade erst waren der kühle Kommissar und die taffe Blondine sich näher gekommen. Ihr Ausstieg ist für viele Fans eine Riesen-Überraschung, hatte sich in Wahrheit aber lange angedeutet…