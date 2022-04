Anna & Gerald Heiser: Ein Geschwisterchen für Leon! Sie verrät es auf Instagram

Anna lässt die Babybombe platzen

In ihrer Instagram-Story berichtet Anna ihren Fans derzeit von ihrem entspannten Urlaub und erwähnt ganz nebenbei, dass sie schon an Baby Nummer zwei denkt! "Wir konnten uns super erholen! Es waren sehr schöne zehn Tage", verrät sie. "Also, ich habe richtig abgeschaltet. Wir hatten eine sehr schöne Zeit. Ich werde in den nächsten Wochen meinen Feed mit Urlaubsfotos füllen. Mauritius ist eine super Insel und wir werden sicherlich noch mal dahin fliegen."

Und dann lässt sie die Bombe platzen: "Jetzt haben wir viel Energie für unsere weiteren Pläne: Das große Haus renovieren, die Farm ein bisschen umgestalten und vielleicht ein Geschwisterchen für Leon." Wann genau die beiden loslegen wollen, haben sie noch nicht verraten. Doch auch bei der zweiten Schwangerschaft werden die Fans sicherlich wieder zeitnah informiert...

Bis es so weit ist, kann das Paar sich ja schon ein paar Gedanken über den Babynamen machen: