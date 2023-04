Antonia Hemmer: Rache an Ex Patrick Romer!

In der ersten Folge von "Kampf der Realitystars" berichtet Antonia ihren Mitstreitern Paul Janke und Matthias Mangiapane nun, was ihr Ex ihr während der Trennung noch mit auf den Weg gab: "Er hat gemeint: 'Du kannst dich schon trennen, aber dann war es das halt mit dem Fernsehen.' Er hat wortwörtlich gesagt: 'Du weißt schon, dass sich für dich keiner interessiert. Weil er ja immer sagt: 'Du hast ja jetzt keine reißende Persönlichkeit.'"

Doch Antonia bewies ihrem Ex nun das Gegenteil: "Drei Wochen später habe ich dann hier die Anfrage bekommen. Schon allein das war so ein Selbstbewusstseins-Push, dass ich mir dachte: Du kleiner Hund..."

Da dürfte der TV-Bauer nun wohl blöd gucken, wenn er seine Ex-Freundin im TV sehen wird. Vor allem, wenn er sieht wie Antonia mit Ur-Bachelor Paul Janke anbandelt...

"Kampf der Realitystars" ist wöchentlich um 20.15 Uhr auf RTLZWEI zu sehen oder aber zum Streamen HIER auf RTL+.

