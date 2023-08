Arabella Kiesbauer: Und Tschüss! Jetzt ist alles anders

So offenbart die Power-Frau jetzt gegenüber "Leute heute", wie gut sie auf Mallorca Freizeitspaß mit Arbeit kombinieren kann. Arabella erklärt: "Ich darf gar nicht sagen, wie lange ich schon da bin, aber schon ein paar Wochen. Ich habe das Arbeiten jetzt auf die Insel verlegt wie viele andere wahrscheinlich auch." Sie ergänzt: "Und das geht wunderbar, man hat ja auch Büroarbeit oder dann so ein paar Termine, sag ich jetzt mal. Man kann auch hier drehen. Also es geht alles." Ehrliche Worte, die zeigen: Arabella könnte sich an das Insel-Leben gewöhnen! Auch neulich postete sie erst ein Bild von sich, auf dem sie mit der Sonne um die Wette strahlen. Wie lange die Beauty wohl noch auf den Balearen weilt? Wir können gespannt sein!