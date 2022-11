"Are You The One": DIESE Kandidatin der neuen Staffel kennt ihr bereits

Auch wenn es sich in der neuen Staffel nicht um die VIP-Version von "Are You The One" handelt, ist eine Kandidatin bereits aus einem anderen Reality-Format bekannt: Carina hat in diesem Jahr bei "Love Island" teilgenommen und ihre große Liebe im TV gesucht. Jetzt versucht sie es scheinbar im zweiten Anlauf und begibt sich in Griechenland auf die Suche nach ihrem Perfect Match.

Ab dem 6. Dezember gibt es wöchentlich eine neue Doppelfolge von "Are You The One" auf RTL+. Eine kleine Sneak-Preview gibt es sogar schon am 29. November zu sehen. Insgesamt zehn Wochen lang wird das Dating-Format über die Bildschirme flimmern.