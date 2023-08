"Are You The One - Realitystars in Love": Achtung, Spoiler! SIE sind ein Paar

Achtung, Spoiler! Die neue Staffel von "Are You The One - Realitystars in Love" hat gerade erst begonnen, schon häufen sich die Gerüchte um angebliche Paare. Auf Instagram haben sich nun zwei Kandidat:innen offenbar verraten ...

Bei "Are You The One - Realitystars in Love" geht es darum, unter den Teilnehmer:innen sein "Perfect Match" zu finden. Dazu spielen die Frauen und Männer um Dates, um anschließend in die sogenannte "Matchbox" gewählt zu werden. Dort wird dann verkündet, ob es sich um ein "Perfect Match" handelt. In den "Matching Nights" verraten Lichter dann, wie viele Paare, die zusammen sitzen, tatsächliche "Perfect Matches" sind. Finden die Kandidat:innen am Ende von zehn "Matching Nights" alle "Perfect Matches", winkt ihnen ein ordentliches Preisgeld.