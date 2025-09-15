„Sommerhaus der Stars“-Fluch: Von 82 Paaren sind so viele getrennt!
Im „Sommerhaus der Stars” treten sie gemeinsam an, doch nicht selten gehen die Paare nach der Show getrennte Wege. Wen hat der „Sommerhaus”-Fluch dieses Mal ereilt? Diese Paare sind bereits getrennt.
Der berüchtigte „Sommerhaus“-Fluch hat schon einige Paare ereilt. Wer ist noch zusammen, wer getrennt?
© RTL
Aktuell läuft bereits die 10. Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“, damit auch die Jubiläumsstaffel – und wie immer wird es dramatisch. Prominente Paare ziehen erneut in die TV-WG, behaupten ihre Liebe sei gefestigt – egal, ob sie erst wenige Monate zusammen oder schon viele Jahre ein Paar sind. Ihr Ziel: 50.000 Euro Preisgeld mit nach Hause zu nehmen.
Doch nicht jede Liebe übersteht die Show. Der berüchtigte „Sommerhaus-Fluch“ hat in den vergangenen Staffeln schon zahlreiche Beziehungen zerstört. Manches Drama entfacht direkt im Haus, anderes bricht erst kurz nach den Dreharbeiten aus. Die große Frage lautet also: Wer scheitert diesmal – und welche Paare können dem Fluch trotzen?
„Sommerhaus”-Fluch: Diese Paare sind getrennt
Aus den bereits neun ausgestrahlten Staffeln sind einige Paare nicht mehr zusammen. Auffällig häufig traf der "Sommerhaus"-Fluch dabei die Gewinner-Paare. Ob das in Staffel 10 ebenfalls so sein wird, bleibt abzuwarten. Noch müssen die Paare über ihren aktuellen Beziehungsstatus schweigen. Es gibt aber bereits Gerüchte, dass längst nicht alle Paare weiterhin zusammen sind. So findet sich beispielsweise keinerlei neuer Pärchen-Content von Edda und Michael auf Instagram. Haben sich die beiden nach dem Abenteuer in Bocholt-Barlo also längst heimlich in die lange Liste der getrennten Paare eingereiht?
Von 82 Paaren: Wie viele hat es getroffen?
Seit der Debütstaffel 2016 haben unzählige Promi-Paare ihr Glück im Sommerhaus versucht – und damit ihre Beziehung auf die Probe gestellt. Die Bilanz nach zehn Staffeln ist eindeutig: Von insgesamt 82 teilnehmenden Paaren sind heute nur 37 noch zusammen, 43 Beziehungen haben die Show nicht überlebt, und in zwei Fällen endete die Partnerschaft durch den Tod eines Partners. Mehr als die Hälfte der Paare hat den berüchtigten „Sommerhaus-Fluch“ also nicht überstanden.
Für viele Paare wird das Sommerhaus damit zur ultimativen Zerreißprobe zwischen Liebe, Teamwork und Drama.
Diese Paare aus Staffel 1 bis 9 sind heute getrennt:
Sarah Kern und Tobias Pankow (Staffel 9)
Sarah Kern und Tobias Pankow gehört zum Kandidaten-Cast der aktuellen „Sommerhaus”-Staffel. Noch während man sie im Haus um ihren Verbleib kämpfen sah, war klar, dass sich das Paar getrennt hat. Ihre Fernbeziehung war nicht stark genug. Immerhin lebt er in Deutschland, sie auf Malta. Die Designerin bekräftigte in ihrem Statement zur Trennung im September 2024 aber: „Wir bleiben Freunde.”
Tessa Bergmeier und Jakob (Staffel 9)
Sarah Kern und Tobias haben sich besonders mit diesem Pärchen angelegt – und auch sie hat es nun erwischt. Tessa Bergmeier (34) und ihr Partner Jakob (39) gehen getrennte Wege. Auf Instagram schrieb Tessa: „Ich habe mich von Jakob getrennt. Das war lange bei uns On-off-on-off. Dann habe ich mir gedacht, jetzt ist auch mal gut mit On-off.“ Das Paar war seit 2020 offiziell zusammen, legte zwischendurch jedoch immer wieder Pausen ein. Für Tessa, ehemalige GNTM-Kandidatin, und den Designer endete das Sommerhaus-Abenteuer nach nur fünf Folgen – und später in getrennten Betten.
Luigi „Gigi” Birofio und Dana Feist (Staffel 8)
Staffel 8 hatte es in sich. Zwischen dem Nachrücker-Paar Dana Feist und Gigi Birofio sowie Walentina Doronina und Can Kaplan knallte es im Haus gewaltig. Beide Paare mussten nach einer Auseinandersetzung das „Sommerhaus” verlassen. Bei Gigi und seine Freundin Dana kriselte es nur wenige Monate nach den Dreharbeiten gewaltig. Immer wieder kamen Trennungsgerüchte auf, die im November 2023 offiziell von Dana gegenüber „rtl.de” bestätigt wurden. Ja, Dana und Gigi sind getrennt. Ein knappes Jahr waren beide ein Paar.
Maurice Dziwak und Ricarda Raatz (Staffel 8)
Zwischen Maurice Dziwak und Ricarda Raatz, die sich bei „Are You the One – Realitystars in Love” kennen und lieben lernten, knallte es schon im „Sommerhaus” immer wieder. Maurice' Umgang mit seiner Freundin stießen sowohl den Zuschauern als auch den Bewohnern übel auf. Bereits im Haus drohten beide mit Trennung. Nach den Dreharbeiten gingen sie getrennte Wege und waren bereits beim großen „Sommerhaus”-Wiedersehen im November 2023 kein Paar mehr.
Walentina Doronina und Can Kaplan (Staffel 8)
Im „Sommerhaus” sorgte Walentina Doronina für jede Menge Stress. Auch mit ihrem Verlobten Can geriet sie immer wieder aneinander. Dennoch hielten sie zusammen. Nach dem „Sommerhaus” kamen allerdings immer wieder Trennungsgerüchte auf. Die beiden gaben offen zu, in einer Krise zu stecken. Doch sie wollten für ihre Liebe kämpfen. Im Juni 2024 folgte dann allerdings die endgültige Trennung – mit großem öffentlichen Drama. Sie machte ihm schwere Vorwürfe, er dementierte jedoch alles.
Patrick Romer und Antonia Hemmer (Staffel 7)
Das Drama nahm bereits im „Sommerhaus” seinen Lauf. Das „Bauer sucht Frau”-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer sorgte für jede Menge Gesprächsstoff. Die Art und Weise, wie er mit seiner Freundin im TV umgegangen ist, machte die Zuschauer fassungslos. Zwar gewannen beide gemeinsam die Show und versicherten beim große Wiedersehen noch, dass alles in Ordnung sei und er seine Fehler eingesehen habe, doch bis zur Trennung dauerte es nicht lange. Nach zwei Jahren Beziehung gaben sie Ende 2022 ihr Liebes-Aus bekannt. Patricks Verhalten im „Sommerhaus” soll nicht der Grund gewesen sein, wie Antonia später im Format „Make Love, Fake Love” berichtete. Vielmehr soll er sie betrogen haben.
Marcel Dähne und Lisa-Marie Weinberger (Staffel 7)
Auch bei dem Youtuber Marcel Dähne und seiner Influencer-Freundin Lisa-Marie Weinberger schlug der „Sommerhaus”-Fluch 2022 zu. Nach vier Jahren Beziehung verkündeten sie nur wenige Wochen nach Ende der Ausstrahlung der 7. „Sommerhaus”-Staffel, dass sie fortan getrennte Wege gehen. Einen Rosenkrieg wollten sie vermeiden und ein freundschaftliches Verhältnis bewahren, hieß es damals.
Marco Cerullo und Christina Grass (Staffel 7)
Zwischen dem „Bachelor in Paradise”-Paar Marco Cerullo und Christina Grass gab es immer wieder Probleme. Die erste Trennung erfolgte um Silvester 2021, doch sie fanden wieder zusammen und zogen wenig später ins „Sommerhaus”. Ihrer Liebe konnte die Show nichts anhaben. Sie gingen auch nach dem Dreh zusammen durchs Leben, kauften sogar ein Haus und renovierten dieses begleitet von RTLZwei-Kameras. Aber Anfang Juli 2024 verkündete Marco auf Social Media die Trennung. Es habe am Ende zu viel Streit gegeben, erklärten beide den Grund für das Liebes-Aus.
Eric Sindermann und Katharina Hambüchen (Staffel 7)
Eric Sindermann zog mit seiner Freundin Katharina Hambüchen 2022 ins „Sommerhaus”. Schon während der Dreharbeiten kam es zu heftigen Streitigkeiten, Beleidigungen – und Versöhnungen. Es war ein absolutes Auf und Ab. Die beiden führten eine toxische Beziehung, die nicht einmal die RTL-Show überstand. Eric und Katha trennten sich noch im „Sommerhaus” und mussten somit das Haus verlassen.
Diogo Sangre und Vanessa Mariposa (Staffel 7)
Die Reality-TV-Stars Vanessa Mariposa und Diogo Sangre rückten nach der Trennung von Eric Sindermann und Katharina Hambüchen ins „Sommerhaus der Stars” nach. Doch noch während der Ausstrahlung im Herbst 2022 kamen Gerüchte auf, die beiden seien mittlerweile ebenfalls getrennt. Die Trennung soll bereits kurz nach der Aufzeichnung der 7. „Sommerhaus”-Staffel im Juni 2022 stattgefunden haben. Ein typischer Fall des „Sommerhaus”-Fluchs ...
Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn (Staffel 6)
Sie waren DAS Aufreger-Paar in der 6. „Sommerhaus”-Staffel: Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn. Seine herrische Art gegenüber seiner Frau sorgte für jede Menge Diskussionen. Nach der TV-Show kriselte es gewaltig zwischen den beiden, die 2020 zusammenkamen und eine Liebe im Schnelldurchlauf erlebten. Sie machten nach der Show sogar eine Paartherapie und rauften sich wieder zusammen. Im Februar 2022 war dann jedoch von Scheidung die Rede – zu der es jedoch nicht kam. Stattdessen gaben sie sich erneut eine Chance, bis es im Herbst 2023 zur endgültigen Trennung samt Rosenkrieg kam.
Almklausi und Maritta Krehl (Staffel 6)
Im „Sommerhaus” wirkten Almklausi und seine Frau Maritta 2021 noch wie ein eingespieltes Team. Die Eltern eines Sohnes gaben allerdings im November 2022 überraschend ihr Liebes-Aus nach rund zehn Jahren Beziehung bekannt, von denen sie sieben Jahre verheiratet waren.
Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt (Staffel 6)
Die sechste Staffel „Sommerhaus der Stars” verließen „Unter uns”-Star Lars Steinhöfel und sein Freund Dominik Schmitt 2021 als Siegerpaar. Die beiden wirkten super happy, waren verlobt und planten sogar Nachwuchs. Die Hochzeit der beiden war für September 2023 geplant, doch im April 2023 wurde völlig überraschend die Trennung bekannt. Das Beziehungsaus soll dabei von Dominik ausgegangen sein.
Iris Klein und Peter Klein (Staffel 5)
Die Trennung von Iris und Peter Klein war im „Sommerhaus” 2020 noch längst nicht abzusehen. Die Mutter von Daniela Katzenberger und ihr Partner landeten in der 5. Staffel der RTL-Show auf dem achten Platz. Sie waren erst in Folge 5 nachgerückt. In der Öffentlichkeit präsentierten sich beide immer als gutes Team – auch fernab des „Sommerhauses”. Doch im Januar 2023 kam es zum großen Bruch. Damals begleitete Peter seinen Schwiegersohn Lucas Cordalis nach Australien. Während Lucas im Dschungelcamp verweilte, verstand sich Peter offenbar etwas zu gut mit Djamila Rowes Begleiterin Yvonne Woelke. Iris unterstellte beiden öffentlich, eine Affäre miteinander zu habe und trennte sich quasi umgehend von ihrem Ehemann, mit dem sie fast 20 Jahre zusammen war.
Georgina Fleur und Kubilay Özdemir (Staffel 5)
Auch die fünfte „Sommerhaus”-Staffel hatte es in sich. Mit Georgina Fleur und ihrem damaligen Verlobten Kubi waren 2020 zwei Personen im Haus, die für jede Menge Unruhe sorgten. Die Beziehung der beiden war ohnehin von Höhen und Tiefen geprägt und das zeigte sich auch nach der TV-Show. Immer wieder kam es zur Trennung und Liebes-Comeback, bis sie nach erneuten Handgreiflichkeiten 2022 endgültig getrennte Wege gingen.
Andrej Mangold und Jennifer Lange (Staffel 5)
Im Haus hielten sie in der 5. Staffel trotz aller Schwierigkeiten noch zueinander. Während der Ausstrahlung hatte dann aber vor allem Andrej mit jeder Menge Hate zu kämpfen. Mobbing-Vorwürfe ereilten das Paar. Eine harte Belastungsprobe für ihre Liebe – die dem Druck nicht standhielt. Sie trennten sich im November 2020.
Eva Benetatou und Chris Broy (Staffel 5)
Im „Sommerhaus” hatte Eva vor allem mit Andrej Mangold und Jennifer Lange Probleme. Nach der TV-Show kriselte es aber auch bald mit Freund Chris. Im Juni 2021 trennte sich Eva Benetatou von Chris Broy – und das kurz vor der Geburt ihres Sohnes.
Benjamin Boyce und Kate Merlan (Staffel 4)
Im „Sommerhaus der Stars” gerieten Kate Merlan und ihr damaliger Partner Benjamin Boyce ständig aneinander und stellten ihre Beziehung infrage. Die Trennung der beiden wurde kurz nach der Ausstrahlung bekanntgegeben. Doch eigentlich sollen die beiden sogar schon VOR dem „Sommerhaus” getrennt gewesen sein.
Johannes Haller und Yeliz Koç (Staffel 4)
Das „Bachelor in Paradise”-Paar Yeliz Koc und Johannes Haller nahm 2019 am "Sommerhaus" teil – kurz nachdem sie nach einer Trennung wieder zusammenkamen. Doch nur wenige Monate nach der Ausstrahlung der 4. „Sommerhaus”-Staffel machte Johannes die Trennung von Yeliz kurz nach Weihnachten 2019 auf Instagram bekannt.
Elena Miras und Mike Heiter (Staffel 4)
Sie führten eine emotionale On-off-Beziehung, die von einer gemeinsamen Tochter und dem Sieg beim „Sommerhaus” 2019 gekrönt wurde: Elena Miras und Mike Heiter. Doch die Liebe der beiden zerbrach ein knappes Jahr nach der Ausstrahlung der RTL-Show. Im September 2020 machten sie ihre endgültige Trennung öffentlich.
Bert Wollersheim und Bobby Anne Baker (Staffel 3)
Bert Wollersheim und seine damalige Freundin Bobby Anne Baker zogen trotz Fernbeziehung gemeinsam 2018 ins „Sommerhaus der Stars” (Staffel 3). Doch schnell merkten beide, dass die Nähe nicht gut funktioniert. Kaum waren sie aus dem „Sommerhaus” in Portugal raus und zurück in Deutschland, trennte er sich von ihr. „RTL Extra” erklärte er damals: „Die kurze Zeit, die wir hatten, war harmonisch. Im 'Sommerhaus' war es dann nicht mehr so harmonisch.”
Micaela Schäfer und Felix Steiner (Staffel 3)
2018 waren auch Micaela Schäfer und ihr Freund Felix Steiner im „Sommerhaus” dabei. Ihre Liebe überstand die RTL-Show nicht. Sie erklärte im August 2018 dem Sender: „Wir haben uns direkt nach dem 'Sommerhaus' getrennt.”
Shawne Fielding und Patrick Schöpf (Staffel 3)
Ebenfalls 2018 im „Sommerhaus” dabei: Shawne Fielding und ihr Partner Patrick Schöpf. Die beiden waren bereits einige Jahre zusammen, als sie in der TV-Show mitmachten. Nach der Sendung waren sie auch noch zwei weitere Jahre ein Paar, bis sie im November 2020 ihr Liebes-Aus bekanntgaben. „Nach fast sieben Jahren haben wir uns entschlossen, uns mit Respekt und Freundschaft im Guten zu trennen und in Zukunft getrennte Wege zu gehen”, teilte Shawne damals auf Instagram mit.
Patricia Blanco und Nico Gollnick (Staffel 3)
Patricia Blanco und ihren damaligen Freund Nico Gollnick trennten fast 20 Jahre. Im „Sommerhaus” wollten sie 2018 dennoch zeigen, wie gut sie harmonieren. Doch schon kurz nach der Ausstrahlung gab Patricia auf Instagram die Trennung bekannt. „Ich möchte euch mitteilen, dass Nico und ich ab sofort getrennte Wege gehen”, erklärte sie Ende September 2018.
Aurelio Savina und Lisa Freidinger (Staffel 2)
Im „Sommerhaus der Stars” trat Aurelio Savina 2017 mit seiner elf Jahre jüngeren Freundin Lisa Freidinger an. Sie verlobten sich im September desselben Jahres sogar. Doch im Juni 2018 erklärten sie ihre Liebe als gescheitert und gaben ihre Trennung bekannt. Lisa erklärte damals dazu auf Instagram: „Aurelio und ich haben uns getrennt. In diesen intensiven zwei Jahren haben wir viel miteinander erlebt und viel voneinander gelernt. Ich bin stolz und dankbar, so einen Mann in meinem Leben zu haben. Warum, wieso und weshalb spielt keine Rolle.”
Helena Fürst und Ennesto Monté (Staffel 2)
In der zweiten „Sommerhaus”-Staffel waren auch Helena Fürst und Ennesto Monté dabei. Noch während der Ausstrahlung im Sommer 2017 machte Helena die Trennung von ihrem Partner auf Facebook bekannt. Die Sendung hatte für eine schwere Krise gesorgt ...
Nico Schwanz und Saskia Atzerodt (Staffel 2)
Während die Paare in den neueren Staffeln über ihren derzeitigen Beziehungsstatus bis nach der Ausstrahlung Stillschweigen bewahren müssen, war das früher noch ganz anders. Noch VOR dem Start der Staffel wurde 2017 bekannt, dass Saskia Atzerodt und Nico Schwanz mittlerweile kein Paar mehr sind – und das, obwohl sie als Sieger das Haus verließen. Sie hätte sich per Kurznachricht von ihm getrennt, erklärte Nico im August 2017 in einem Interview.
Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan (Staffel 1)
Xenia Prinzessin von Sachsen und ihr Freund Rajab Hassan gewannen die erste Staffel vom „Sommerhaus” – das war 2016. Doch auch ihre Beziehung ereilte wenig später der „Sommerhaus”-Fluch. Im Februar 2017 wurde bekannt, dass sich die beiden getrennt haben. „Wir bleiben Freunde und Kollegen”, bekräftigte Xenia im Gespräch mit der „Bild” damals. Die beiden waren rund sieben Jahre ein Paar.
Chris Töpperwien und Magey Kalley (Staffel 1)
2016 zog auch Auswanderer Chris Töpperwien mit seiner damaligen Ehefrau Magdalena „Magey” Kelly ins „Sommerhaus”. Zwei Jahre später, im September 2018, trennten sich die beiden nach vier Jahren Ehe. „Wir haben uns beide in unterschiedliche Richtungen entwickelt. Es lag zum einen am Altersunterschied, der sich nach ein paar Jahren bemerkbar gemacht hat”, erklärte Magey damals der „Bild”.
Rocco Stark und Angelina Heger (Staffel 1)
In der ersten Staffel vom „Sommerhaus der Stars” waren auch Rocco Stark und Angelina Heger dabei. Die impulsive Beziehung der beiden hatte die Show nicht überlebt. Die Trennung wurde im Juni 2016 bekanntgegeben – noch vor der TV-Ausstrahlung der Sendung.
Mit welchen Aktionen die „Sommerhaus”-Stars bereits für wahre Skandale sorgten, erfährst du im Video:
Externe Inhalte
Um Videos in dieser Story anzuzeigen, nutzen wir die Technologie vom externen Anbieter JW Player.
Die Einwilligung kannst du jederzeit über den Datenschutzmanager widerrufen.
Die Rechtmäßigkeit der bis zum erneuten Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt unberührt.