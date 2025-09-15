„Sommerhaus der Stars“-Fluch: Von 82 Paaren sind so viele getrennt!

Das Drama nahm bereits im „Sommerhaus” seinen Lauf. Das „Bauer sucht Frau”-Paar Patrick Romer und Antonia Hemmer sorgte für jede Menge Gesprächsstoff. Die Art und Weise, wie er mit seiner Freundin im TV umgegangen ist, machte die Zuschauer fassungslos. Zwar gewannen beide gemeinsam die Show und versicherten beim große Wiedersehen noch, dass alles in Ordnung sei und er seine Fehler eingesehen habe, doch bis zur Trennung dauerte es nicht lange. Nach zwei Jahren Beziehung gaben sie Ende 2022 ihr Liebes-Aus bekannt. Patricks Verhalten im „Sommerhaus” soll nicht der Grund gewesen sein, wie Antonia später im Format „Make Love, Fake Love” berichtete. Vielmehr soll er sie betrogen haben.