Ashley Tisdale: Hier zeigt sie zum ersten Mal ihre Tochter!

Bekannt wurde Ashley Tisdale als Teenie-Star in der "High School Musical"-Reihe. Darin verkörperte sie die Rolle der Hauptantagonistin Sharpay Evans. Die Filme machten sie zum Weltstar – genau wie auch ihre Kolleg:innen Zac Efron (36) und Vanessa Hudgens (35). Mittlerweile ist es zwar ein wenig ruhiger um Ashley geworden, doch im Geschäft ist sie weiterhin – wenn auch häufig eher hinter den Kulissen, als Synchronsprecherin. Sie hat also das Showbiz nicht verlassen, und es sie auch nicht: Denn ihre Schwangerschaft kündigte sie mit allem Glanz und Glamour an! Nämlich bei den diesjährigen Oscar-Verleihungen. Dort erschien sie im Samtkleid inklusive Babykugel.