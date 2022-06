Atze Schröder: Selbstmord-Offenbarung! Das wusste bisher niemand

Oha, mit dieser offenen Familien-Offenbarung hatten wohl die wenigsten von dem Komiker gerechnet. Doch damit nicht genug. Nicht nur die tragischen Selbstmorde in seiner Familie musste Atze Schröder hinnehmen, auch, dass sein Vater praktisch in seinen Armen starb, wie er weiter berichtet: "In meinen Armen ist übertrieben, aber er ist von Sofa aufgestanden, er hatte ein Mittagsschläfchen gemacht, wir haben uns noch die Hand gegeben, schauen uns in die Augen, er kriegt einen Herzschlag und sinkt in den Sessel. Das war interessant."

Jedoch verliert der Comedian auch bei solch ernsten Themen nie sein Lachen und kann sich einen kleinen, gutgemeinten Scherz zu dem plötzlichen Herztod seinen Vaters nicht verkneifen: "Und gut frisiert übrigens, der hat ja bis ins hohe Alter volles Haar, der war am Abend vorher noch beim Friseur gewesen, war morgens noch mit den Fahrrad auf dem Markt gewesen und wie gesagt – allein die Idee, dass er gut frisiert gestorben ist, hätte ihm sehr, sehr gut gefallen." Auch eine Art und Weise mit schweren Schicksalsschlägen umzugehen.

