Atze Schröder & Hape Kerkeling: Dunkle Vergangenheit! Jetzt kommt alles raus

Der kleine Hans-Peter "Hape" war erst acht Jahre alt, als sich seine geliebte Mutter Margret mit einer Überdosis Schlaftabletten das Leben nahm. Tragisch und unvorstellbar: In jener Nacht lag er Seite an Seite mit seiner Mama im Bett, bis sie sich nicht mehr rührte und ins tödliche Koma fiel, wie man in Hapes Filmographie "Der Junge muss an die frische Luft" erfahren hat. Sie kam ins Krankenhaus, starb dort ein paar Tage später. Es "war das Schrecklichste, was mir in meinem Leben bis dato widerfahren ist. Das war traumatisch", erzählte er, wie "Das Neue" berichtet.

Zu ihren Lebzeiten hatte er immer wieder versucht, seine Mama zum Lachen zu bringen. Doch nachdem Margret aufgrund eines Operationsfehlers jeglichen Geschmacks- und Geruchssinn verloren hatte, kam auch ihr Lebenswille abhanden.