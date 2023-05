"Bachelor" David Jackson & Bill Kaulitz: Sie sind das neue Traumpaar!

Bill kennt David schon länger. 2021 moderierte er die Show "Perfect Shot" auf ProSieben, in der sich Influencer in Foto-Challenges duelliert haben. David war damals als Kandidat dabei und wie Bill erzählt, verstanden sich die beiden auf Anhieb super: "Wir mögen uns sehr, sehr gerne und ich finde den ganz toll. Ich wünsche dem da ne tolle Sendung" erklärt Bill. Doch direkt danach lässt er durchblicken, dass er den Bachelor wohl doch etwas toller finde, als er zugeben wollte: "Aber ich wünsche mir auch, dass wir vielleicht nochmal eine zweite Chance bekommen. Mal gucken.", ergänzt Bill. Dass er damals nicht in die Offensive gegangen ist, bereut der "Tokio Hotel"-Frontmann scheinbar und sagt zu seinem Bruder: "Jetzt wo er 'Bachelor' ist, denk ich mir so: 'Ach, schade. Vielleicht hätte ich mir den krallen sollen!'"

Mittlerweile ist die Kuppelshow bereits abgedreht und die Siegerin steht fest. Doch ob David und seine Auserwählte noch ein Paar sind, klärt sich erst in der Wiedersehens-Sendung am kommenden Mittwoch auf RTL. Vielleicht bekommt Bill ja doch noch eine "zweite Chance"..."

"Der Bachelor" läuft immer Mittwochs um 20.15 Uhr auf RTL oder HIER* bei RTL+.

Auch interessant:

Vielleicht hat Bill ja doch noch Glück, denn bekanntlich hat kaum eine Beziehung der Kuppelshow lange gehalten. Warum das so ist, erfährst du im Video: