Dominik Stuckmann: So wild ging es nach der letzten Rose zu!

Mit der letzten Rose fing das Liebes-Abenteuer für Bachelor Dominik Stuckmann und seine Auserwählte Anna Rossow erst richtig an. Das Versteckspiel hatte endlich ein Ende und sie können nun ganz öffentlich zu ihren Gefühlen stehen. Denn diese sind seit der Vergabe der letzten Rose an seine Anna keineswegs weniger geworden. Jetzt packen Dominik und Anna aus, wie wild es bereits in der Nacht nach der letzten Rose herging.