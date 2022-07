Dominik Stuckmann: Harte Liebes-Beichte! "Die rosarote Brille ist weg"

Auch heute, mehrere Monate nach dem großen Bachelor-Finale, sind Dominik Stuckmann und Gewinnerin Anna Rossow noch unzertrennlich. Kürzlich zogen sie sogar zusammen und wohnen nun gemeinsam in Dominiks Wohnung in Frankfurt. Auch dem Thema Kinder gegenüber sind die beiden nicht abgeneigt, wie sie nun der Bild verraten haben: "Kinder können wir uns wirklich gut vorstellen. Aber in diesem Jahr nicht mehr leisten" scherzt der Ex-Bachelor. Doch das ist nicht das einzige, was der 30-Jährige ausplauderte...