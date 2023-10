Bachelor in Paradise: Das sind die neuen Kandidaten!

Mit dabei in diesem Jahr sind unter anderem Adrian, der in der letzten "Bachelorette"-Staffel versuchte, Jenny von sich zu überzeugen, allerdings im Finale einen Korb bekam. Kandidat Kaan kämpfte ebenfalls in diesem Jahr um Jenny. Steffen war im letzten Jahr bei der "Bachelorette" dabei und suchte vor Kurzem sein "Perfect Match" bei "Are You The One - Reality Stars in Love".

Bei den Frauen mit dabei sind unter anderem Layla, die in diesem Jahr um das Herz von Bachelor David kämpfte, Franziska, die genau wie Steffen ebenfalls bei "Are You The One" auf der Suche nach der großen Liebe war und Melissa, die selbst 2021 als Bachelorette die Rosen verteilte.

Lange müssen wir uns nicht mehr gedulden: Am 03.11. geht es auf RTL+ los!