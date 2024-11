Bachelorette 2024: Emotions-Ausbruch! Stella ist "maximal überfordert"

Nach dem Abenteuer in Thailand ging es für die Bachelorette nun wieder zurück in den Alltag. Dass dieser jedoch die Gefühle zwischen ihr und Gewinner Devin ins Wanken brachte, scheint die diesjährige Bachelorette nachhaltig zu beschäftigen. Der Fakt, dass die beiden sich jetzt, nach kurzer Auszeit, wieder daten, sorgt für ein wahres Gefühls-Chaos in der 27-Jährigen.

Hinzu kommen die ganzen Kommentare von außen, die nach Show-Ende jetzt auf sie einprasseln. Zurück in ihrer Heimat München wird sie jetzt von ihren Emotionen übermannt. In ihrer Instagram-Story meldete sich Stella bei ihren Fans und gibt zu: "Ich bin zu Hause, aber ich bin gerade auch maximal überfordert mit meinen Emotionen, mit allem, was so auf mich einprasselt."

Was sie damit meint? Auf Social Media melden sich immer mehr Nutzer bei ihr – nicht nur mit lieben Worte, sondern auch mit Kritik an ihrer Offenheit, über intime Themen im TV zu sprechen. Hinzu kommen noch Unmengen an Fragen über ihre Showteilnahme und dem Danach mit Gewinner Devin. Klar, dass einen das nach einer solch kräftezehrenden Erfahrung erst einmal überfordern kann. Bleibt nur zu hoffen, dass Stella all dem standhalten wird. Doch als die Power-Frau, die sie bei "Die Bachelorette" bewiesen hat zu sein, wird ihr dies gewiss gelingen.

Was wurde eigentlich aus den anderen Gewinner-Paaren von "Die Bachelorette"? Das erfährst du im Video: