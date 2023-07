"Bachelorette"-Jennifer Saro: Sucht sie wirklich die große Liebe?

Doch irgendwie scheint Jenny in der Show ganz andere Maßstäbe anzulegen: So winkt sie den 25-jährigen Baro ungerührt durch, obwohl dieser ganz offensichtlich eine ziemlich kurze Lunte hat und sich peinliche Pöbeleien am Pool leistet. Auch der heimliche Favorit Fynn scheint weniger als Patchwork-Papa infrage zu kommen – er wirkt selbst noch wie ein Kind. Und ob ein bekennender Partylöwe wie Kandidat Adrian (27) eine gute Wahl wäre, ist ebenfalls zu bezweifeln.

Eine Rose bekommen allerdings alle drei. Direkt aussortiert werden dafür ausgerechnet jene Männer, die sich als kinderlieb outen! Schon in Folge zwei müssen Mike und Julian gehen, die zuvor im Gespräch zugaben, ein großes Herz für die Kleinen zu haben. Während Mike gerne die Kinder von Freunden bespaßt, hat Julian sogar schon Stiefpapa-Erfahrung aus einer früheren Beziehung.

Gehen müssen sie trotzdem. "Mike und Julian sind die einzigen, die auch mit Kindern zu tun haben, aber ich suche keinen Vaterersatz, sondern ich suche einen Partner für mich!", so Jenny. Sicher, in der Show geht es darum, sich zu verknallen. Und nicht darum, den besten Babysitter rauszufiltern. Aber irgendwie hat es den Anschein, als wäre die Bachelorette mehr auf der Suche nach einem Partner für aufregende Nächte. Und weniger für das Familienfrühstück danach...