"Bachelorette" Jennifer Saro: Horror-Enthüllung! Ist alles nur eine große Lüge?

Jennifer sieht die Sache total gelassen. "Selbst wenn der ausschlaggebende Punkt zum Mitmachen für jemanden war, im Fernsehen zu sein, dann kann es ja trotzdem sein, dass man sich verliebt! Also hab‘ ich das nicht ausgeschlossen", erklärt sie im "Stern"-Interview. "Aber nach einiger Zeit, je besser man jemanden kennenlernt, kann man dann auch einschätzen: Okay, geht es jetzt in die Richtung, wo man sich verlieben könnte, oder stagniert es?"

Ob sie in dem Format wirklich die große Liebe finden konnte, wird sich bald zeigen. Ihre Fans haben da allerdings schon eine Vermutung...