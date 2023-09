"Bachelorette"-Jennifer & Fynn: Nach dem Finale - "Wir sind überfordert"

Viele Bachelor- und Bachelorette-Beziehungen sind durch den medialen Druck, der nach der Verkündung auf ihnen lastet, in die Brüche gegangen. Nach dem diesjährigen Finale waren im großen Wiedersehen alle Augen auf Jennifer Saro und ihren Gewinner Fynn Lukas Kunz gerichtet. Freudig verkündeten sie, dass sie noch immer ein Paar seien. Endlich hat das Versteckspiel ein Ende. Fluch oder Segen? Klar, dass der Rummel um sie in den sozialen Medien nun erst so richtig losgeht. Ein Hype, den sie scheinbar nicht erwartet hätten. In ihrer Instagram-Story meldeten sich Jenny und Fynn nun erstmals nach dem Finale zu Wort und verkündeten: "Wir sind beide noch etwas überfordert":