"Bachelorette" Sharon Battiste: Gefährliches Spiel mit dem Feuer!

Sie ist schön, schlagfertig und witzig: Als "Bachelorette" macht sich "Köln 50667"-Star Sharon Battiste aktuell auf RTL auf die Suche nach der großen Liebe. "Ich möchte mein Herz verschenken und wünsche mir, dass es dieses Mal hält!", so die 30-Jährige. Denn in früheren Beziehungen hatte Sharon kein Glück. Ihr Ex-Lover und ehemaliger Serien-Kollege Danny Liedtke soll sie sogar mehrfach und in der Öffentlichkeit geschlagen haben! "Ich war so beschämt, dass ausgerechnet ich, als der Sonnenschein und die starke Frau, solche dummen Dinge hab mit mir machen lassen, aber ich kam nicht heraus. Ich war gefangen", erzählt sie im "InTouch"-Gespräch über die traumatische Zeit. Aber jetzt soll alles anders werden!