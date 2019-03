Reddit this

Barbara Becker: So eroberte Freund Juan ihr Herz

kann sich nicht beklagen. Beruflich läuft es für die 52-Jährige schon lange sehr gut. Und auch privat hat sie ihr großes Glück gefunden. Nach zwei gescheiterten Ehen hat sie sich in Juan Lopez Salaberry verliebt. Die beiden sind bereits seit über zwei Jahren ein Paar und leben gemeinsam in Miami. Sie lernten sich auf einer After-Show-Party in einem Museum kennen – es funkte auf der Tanzfläche.

Obwohl der Altersunterschied von 18 Jahren für Barbara zunächst etwas gewöhnungsbedürftig war, hat sie mittlerweile kein Problem mehr damit. „Ich bin zwar nicht unbedingt spießig, aber ich habe mir das für mich nicht vorstellen können“, erklärt sie im Gespräch mit „Gala“. „Ich habe das immer bei anderen gesehen und fand das klasse. Aber bei mir selbst musste ich mich erstmal daran gewöhnen. Nachdem ich mit meinen eigenen Vorurteilen aufgeräumt hatte, habe ich mich beruhigt und nun spielt es keine Rolle mehr.“

Barbara Becker: Freund Juan schwärmt von ihr

Auch Juan schwärmt in den höchsten Tönen von seiner Liebsten. „Sie ist eine fantastische Person. Sie ist gütig, sie hat ein wundervolles Herz. Sie ist offensichtlich schön, aber sie hat etwas, das sie neben anderen Leuten hervorstechen lässt. Es ist schwer, sich nicht ihn sie zu verlieben“, erzählt der Amerikaner begeistert. Die beiden haben viele Gemeinsamkeiten, doch vor allen Dingen die Liebe zum Sport verbindet sie. Barbara Beckers Freund ist nämlich Leistungssportler. Ein Blick auf seine -Seite verrät, dass er täglich trainiert – für einen Triathlon.

Das Geheimnis ihrer Beziehung

Barbara Becker weiß, was das Geheimnis einer guten Beziehung ist. Vertrauen und Kommunikation stehen bei ihr an erster Stelle. "Wir besprechen alles", erklärt sie. Außerdem lässt sie sich nicht von der Meinung anderer Menschen beirren. "Die anderen leben ja nicht mit uns. Wir sind gut miteinander und ich glaube, nur das zählt“, findet die gebürtige Heidelbergerin. „Ich habe lange versucht, es den anderen recht zu machen - aber das klappt einfach nicht. Und so versuche ich, es nun einfach mal mir recht zu machen und das klappt ganz gut."