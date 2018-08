Barbara Schöneberger: Foto aufgetaucht! Hier zeigt sie ihre Brüste

Oh, là, là! Das ist definitiv mal ein sehr pikanter Schnappschuss von Power-Frau ! Obwohl die Blondine eigentlich dafür bekannt ist, dass sie ihre Kurven gerne mal in Szene setzt, schlägt sie nun mit einem aufgetauchten Foto alle "Hotness"-Rekorde...

Barbara Schöneberger: So sah sie vor 16 Jahren aus

Barbara Schönberger zeigt ihre Brüste

In ihrem " "-Profil teilt Barbara nun ein Foto mit ihren Fans, was definitiv alle Männer-Herzen höherschlagen lässt. Der Grund dafür: Barbara ist auf dem Bild mit einem absoluten Hammer-Ausschnitt zu sehen. Heißer geht absolut nicht! Wie Barbara dabei verrät, handelt es sich bei dem Foto um einen Schnappschuss aus ihrer Vergangenheit. Sie kommentiert: "Auch schon wieder eine Weile her". Das so viel nackte Tatsachen nicht lange unkommentiert bleiben, ist klar...

Barbara Schöneberger: Ihre Fans rasten aus!

Wie unter Barbaras Post ersichtlich wird, hat sie bei ihren Followern mit ihrem heißen Schnappschuss voll ins Schwarze getroffen. So kommentieren diese: "Der Wahnsinn", "Einfach nur WOW!", "Nice boobs" oder "Ja ja, ein heißes Luder". Mehr Fan-Bewunderung geht wohl kaum! Ob uns Barbara bei so viel positiver Resonanz in Zukunft mit noch mehr heißen Bildern überraschen wird? Wir können gespannt sein und freuen und schon jetzt...