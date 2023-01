Barbara Schöneberger: Ominöse Fan-Abzocke! Das geht wirklich zu weit

Fiese Fan-Abzocke

Die kalorienhaltigen Feiertage sind vorbei, haben aber, wie alle Jahre wieder, ihre Spuren auf Rippen und Hüften hinterlassen. Das nährt natürlich, wieder mal, die guten alten Vorsätze fürs neue Jahr: endlich dauerhaft abspecken. Klar, dass da die supergeheimen Schlank-Tricks von vertrauten Idolen gern genommen werden. Vor allem der sympathischen Barbara Schöneberger vertrauen die Fans praktisch blind. Umso verwunderlicher, dass die Moderatorin gerade in einer Werbeanzeige ein eher fragwürdiges Abnehm-Mittel in die Kamera hält und regelrecht ins Schwärmen gerät: "Ich bin mit meiner Figur wirklich zufrieden, möchte aber noch ein paar Pfunde verlieren, um noch besser auszusehen. Darum nehme ich das Produkt weiter ein. Ich denke, eine Woche wird reichen, um mein Ziel zu erreichen."

Ihre Follower sind empört

Viele Fans reagieren empört, dass Barbara für dubiose Schlank-Pillen trommelt, daher sieht sich die Entertainerin, auch wenn einige den Fake riechen, zu einer Klarstellung genötigt: "Momentan wirbt jemand mit einem eigentlich ganz gut gefälschten Foto von mir für ein Zauber-Abnehmmittel, mit dem ich in zwei Monaten 19 Kilo abgenommen habe", erklärt sie auf Instagram. "Glaubt mir: Sollte es dieses Mittel geben, ich würde auf allen Kanälen brachial dafür werben. Ich wiege aber genauso viel wie immer, eher ein bisschen mehr als sonst, also glaubt den Scheiß nicht!" Dazu zeigt sie das Original-Foto, auf dem sie vor einiger Zeit für ein Reinigungsmittel warb. Die Richtigstellung sorgt für Erleichterung bei den Followern. "Ich war schon so enttäuscht, dass Barbara jetzt auch für so einen Mist Werbung macht!", liest man da. "Mein Weltbild ist, zumindest diesbezüglich, wieder grade gerückt."

Viele Promis sind betroffen

Barbara wurde schon öfter Opfer solcher Fake-Kampagnen und sie ist nicht die Einzige: So lockten die Promi-Kollegen Günther Jauch und Dieter Bohlen arglose Fans angeblich mit vermeintlich sicheren Geldanlagen und im Namen von "Die Höhle der Löwen"-Investorin Judith Williams wurde für wundersame Beauty-Mittelchen geworben. Auch diese Anzeigen waren Fälschungen. Die betroffenen VIPs können sich gegen solche Vereinnahmungen nur in den seltensten Fällen juristisch wehren. Daher gilt: Lieber doppelt checken, bevor man auf wohlfeile Versprechungen vorgeblicher Idole hereinfällt. Und gegen überflüssige Pfunde helfen wirklich nur Bewegung und gesunde Ernährung …