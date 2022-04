Barbara Schöneberger: Verruchte Vergangenheit! Das wusste bisher niemand

Vorsicht, Verführung...

Selbstbewusst zog sie wieder und wieder einen Schlussstrich. Oder um es mit den Worten der Moderatorin zu sagen: "So oft wurde mein Herz nicht gebrochen." Bei den zurückgelassenen Männern dürfte das ein wenig anders ausgesehen haben. Alles nur Jugendsünden? Von wegen! Auch vor der Hochzeit im Jahr 2009 ließ sie es ordentlich krachen. Zu ihrem Junggesellinnenabschied organisierten Freundinnen eine Stripperin und einen Stripper, der bei seiner frivolen Einlage den direkten Körperkontakt suchte: "Der hat mir meine Satinhose aufgeriffelt", erinnert sich Barbara an die heißen Minuten. "Ich hab die ganze Zeit darüber nachgedacht, ob meine Mutter das wieder glatt gebügelt bekommt bei meiner schönen Hose."

So ganz scheint sie die wilde Vergangenheit sogar als verheiratete Frau nicht loszulassen. So sucht die Moderatorin im Internet gerne mal nach ihren Ex-Partnern, "seltsamerweise beruhigt es mich irgendwie, wenn ich weiß, was in deren Leben los ist."

Hoffen wir, dass ihr Ehemann Maximilian von Schierstädt in dieser Hinsicht genügend Spaß versteht!

