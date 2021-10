Bastian Pastewka: So erfolgreich ist seine Frau Heidrun Buchmaier

Schon 1999 führte Bastian Pastewka das Ranking der beliebtesten Komiker Deutschlands an. Sechs Jahre bevor der gebürtige Bochumer mit seiner Sitcom „Pastewka“ einen Riesenerfolg landete. 15 Jahre später ist leider Schluss mit lustig. Mit einer fulminanten zehnten Staffel ging die beliebte Comedy-Produktion 2020 in TV-Rente. Da Bastian Pastewka sich neben der Teilnahme an "LOL: Last One Laughing" mit dem Kinderhörspiel „Einstein – Die fantastische Reise einer Maus durch Raum und Zeit“ gleich das nächste Herzensprojekt an Land gezogen hat, muss auch seine Frau Heidrun nicht unter den „Langeweile-Anfällen“ ihres Gatten leiden. Doch die erfolgreiche Geschäftsfrau ist ohnehin nicht häufig zu Hause anzutreffen, denn auch sie hat einen beeindruckenden Job!