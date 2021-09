Kurt Krömer: Frau oder Freundin? So tickt der LOL-Comedian privat

Stets der witzige Unterhalter zu sein? Das lastete schwer auf Kurt Krömer! Was wohl die wenigsten Zuschauer wissen, hinter der lustigen Schale des Comedians verbirgt sich nämlich großer Kummer. Im März 2021 offenbarte Kurt Krömer in seiner eigenen Show seit 30 Jahren an Depressionen zu leiden. Erst vor drei bis fünf Jahren habe er die Diagnose bekommen: „Ich bin von Arzt zu Arzt gerannt und dachte, ich habe so ein diffuses Gefühl in mir. So wie verliebt sein, aber mit bekloppten bösen Schmetterlingen. So ein flaues Gefühl, wo du denkst, du musst gleich kotzen.“ Im vergangenen Herbst verbrachte der Comedian schließlich acht Wochen in einer Klinik, wie er dem „Berliner Tagesspiegel“ im Interview verriet. Mittlerweile geht es ihm besser, doch warum kam es überhaupt zu einer späten Beichte? Kurt Krömer möchte Schluss machen mit dem Tabu-Thema: „Ich habe keinen Bock auf Versteckspiel“, verriet er kürzlich.