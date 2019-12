Ralf Schmitz privat: Diese Frau hat das Herz des Komikers erobert

Bei „Take Me Out“ verkuppelt Ralf Schmitz fleißig einsame Herzen im TV, doch sein eigenes Privatleben hält der Komiker seit Jahren gekonnt unter Verschluss. Hat der Komiker sein Herz still und heimlich selbst an eine ganz besondere Frau verschenkt?

Bereits seit sieben Staffeln spielt Ralf Schmitz fleißig Amor in der -Datingshow "Take Me Out". Mit jeder Menge Humor und einer großen Portion Schlagfertigkeit wickelt der 1,68 Meter kleine Comedian die 30 Single-Ladys als Moderator gekonnt um den Finger. Obwohl der Mittvierziger bei der Arbeit ständig von attraktiven Frauen umgeben ist, scheint ihm die Richtige noch immer nicht begegnet zu sein. Doch ein Blick auf seinen -Profil spricht Bände, denn eine Frau hat das Herz von Ralf Schmitz längst erobert.

Ralf Schmitz: Freche Schnauze auf der Bühne, eisernes Schweigen privat

Mit seinen Sketchen bei „Die dreisten Drei“ räumte der Leverkusener Newcomer bereits 2003 den Deutschen Comedypreis ab. Seither sind 16 Jahre vergangen, längst gehört Ralf Schmitz zum festen Inventar der Deutschen Comedy-Landschaft. Während der redselige Komiker auf der Bühne kaum zu stoppen ist, hält er sein Privatleben eisern unter Verschluss. Ob es im Leben von Ralf Schmitz eine Freundin oder gar eine Frau gibt, hat der humorvolle Leverkusener bislang nicht verraten.

Doch ein wohlgehütetes Geheimnis hat Ralf Schmitz mittlerweile preisgegeben! Bei der Wahl seiner Partnerin legt der Kuppelshow-Moderator auf ein Kriterium besonders großen Wert: „Wenn Sie einen Stinkstiefel haben, der über nichts lachen kann, dann ist das schwierig, weil er Dinge ernst nimmt, die nicht ernst zu nehmen sind. Humor erlaubt, Probleme auch schnell aufzulösen. Ich kann nur empfehlen, sich einen Menschen zu suchen, der Humor hat.“ Ein weiser Ratschlag von einem Mann, der seit fast zwei Jahrzehnten im Show-Business erfolgreich ist.

Ein Mann, 30 Frauen! Ralf Schmitz ist bei "Take Me Out" der Hahn im Korb. Foto: TV Now / Stefan Gregorowius

"Minka": Diese Frau hat das Herz von Ralf Schmitz erobert

Neben seiner Rolle als Amor bei "Take Me Out" steht der Mittvierziger seit 2019 mit der -Show "Schmitz & Family" vor der Kamera. Immer wieder spricht Ralf Schmitz bei seinen Auftritten von den Erlebnissen mit seiner „Freundin“. Doch die Rede ist nicht von einer Frau, sondern von seiner Katze „Minka“. Mit ihr ging der Leverkusener mehr als 20 Jahre durch dick und dünn, doch 2012 verstarb das geliebte Haustier im hohen Alter von 27 Jahren. Mit dem Buch „Schmitz‘ Katze – Hunde haben Herrchen, Katzen haben Personal“ widmete der Komiker dem niedlichen Stubentieger 2008 sogar eine ganz persönliche Liebeserklärung.

Bülent Ceylan & Dina: Wer ist die Frau an der Seite des Comedians?

Vier Jahre lief der Comedian als „Single“ ohne Haustier durch die Welt, doch mittlerweile hat Ralf Schmitz erfreulicher Weise eine neue Weggefährtin gefunden. Nachdem seine zweite Katze „Hildegard“ im Dezember 2016 ungewollt in sein Leben tapste, ist die schwarze Fellnase, die neue Frau an Ralf Schmitz‘ Seite.

Auf seinem persönlichen Instagram Profil teilt der Katzen-Papa immer wieder Auszüge aus dem gemeinsamen Leben mit dem hübschen Weibchen. Sollte die passende Frau nicht mehr in sein Leben treten, dann ist Ralf Schmitz bestens vorbereitet: "Ich habe doch meine Katze Hildegard, sie ist meine Traumpartnerin. Wir können uns sogar auch richtig gut unterhalten."

Während Ralf Schmitz noch sucht, schwebt sein Kollege schon im Siebten Himmel: