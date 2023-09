Bastian Schweinsteiger & Ana Ivanović: Kompromiss aus Liebe nach 7 gemeinsamen Jahren Ehe

Bisher herrschte im Hause Schweinsteiger-Ivanović ein lustiger Sprachmix. "Basti spricht mit den Kindern Deutsch, ich spreche mit ihnen Serbisch und untereinander sprechen wir Englisch...", verrät Mama Ana gut gelaunt. Ach ja, und dann sprechen Luca und Leon auch noch Spanisch (der dritte Sohn ist erst vier Monate und verständigt sich noch mit Gebrüll). Schließlich verbringt die Familie einen großen Teil des Jahres auf Mallorca. Geht es da nicht manchmal zu wie auf einem internationalen Flughafen? Ja, aber die Kleinen sind clever! "Sie wissen ganz genau, mit welcher Person sie in welcher Sprache sprechen müssen", lacht die langjährige Weltklasse-Tennisspielerin.

Aber je älter die Kinder werden, desto neugieriger wird Mama Ana. Sie muss doch wissen, was die Jungs mit ihrem Papa zu beplappern haben. "Für mich ist es wichtig, dass ich die Kinder immer verstehen kann", gibt sie zu. "Und wir verbringen ja viel Zeit in Deutschland und Österreich, daher möchte ich mich besser auf Deutsch unterhalten können", erklärt sie. Also paukt die 35-Jährige fleißig Grammatik und Vokabeln. Leicht fällt ihr es nicht. Aber sie beherrscht schon ein paar Sätze. "Aufpassen, das ist gefährlich! Bitte die Zähne putzen! Gesicht waschen! Hände waschen! Langsam! Ruhig!", erzählt Ana. Also die wichtigsten Ansagen, um die kleine Rasselbande in Schach zu halten.

Außerdem ist der Sprachkurs ein riesiger Liebesbeweis an Bastian. Der Weltmeister von 2014 hätte nie von seiner Frau verlangt, dass sie seine Muttersprache lernen soll. Doch Ana weiß, wie sehr ihr Mann an seiner Heimat hängt: Bayern, das nahe Österreich, – in den Bergen schlägt sein Herz höher. Das Paar hat ein Haus in der Nähe von Kitzbühel gebaut. Noch gibt es keine Pläne, ob die beiden dort dauerhaft leben werden. Aber spätestens, wenn Luca in die Schule muss, wird eine Entscheidung fällig. Bis dahin spricht Anna perfekt deutsch, wetten?