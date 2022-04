"Bauer sucht Frau"-Björn: Diese Frau macht ihn jetzt glücklich!

Schon bei dem Wiedersehen der beliebten TV-Show "Bauer sucht Frau" ließ Bauer Björn vielsagend verlauten: "Ich bin noch Single, aber ich habe jemanden kennengelernt. Das könnte was werden.“ Nun scheint genau das eingetroffen zu sein, denn gegenüber Show-Moderatorin Inka Bause verriet der 32-Jährige nun, dass er wieder glücklich in festen Händen sei und kommt aus dem schwärmen gar nicht mehr heraus: "Das ist mittlerweile etwas Festes geworden – von beiden Seiten aus." Denn zu Beginn machte ihm vor allem seine Teilnahme in der Kuppelshow einen Strich durch die Rechnung, wie er weiter verriet: