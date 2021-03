"Bauer sucht Frau International" 2021: Diese Bauern suchen die Liebe

Bauer Nico in Costa Rica

Geboren in Hamburg verschlug es Weltenbummler Nico früh in die Ferne. Er wuchs in Spanien auf, bevor er sich vor 16 Jahren im tropischen Costa Rica niederließ. Seine Obst- und Kakoplantagen in Alajuela liegen eingebettet in eine Kulisse aus Vulkanen und Regenwald. Wenn er nicht gerade seine Felder bewirtschaftet oder seine Bienen versorgt, reist der 47-Jährige leidenschaftlich gerne durch die Welt. Trotzdem wünscht sich der Landwirt allmählich sesshaft zu werden. Welche Frau könnte Bauer Nico bei dem bildschönen Zuhause überhaupt widerstehen?