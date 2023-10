"Bauer sucht Frau International"-Skandal: RTL schmeißt einen Single raus!

"Bauer sucht Frau International" geht in die nächste Runde! In der RTL-Sendung werden wieder einmal Farmer auf der gesamten Welt verkuppelt. Mit dabei natürlich: Moderatorin Inka Bause. Auch die Kandidaten für die nächste Staffel wurden bereits vorgestellt: Unter anderem begeben sich Philip aus Togo und Markus aus Portugal auf die Suche nach der großen Liebe. Doch von den zehn vorgestellten Singles schaffen es jetzt doch nur noch neun in die Sendung! Ein Kandidat wurde nämlich von RTL gestrichen...