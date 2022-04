Beatrice Egli: Große Angst um ihr Leben!

Der Moderator konnte kaum glauben, dass Beatrice tatsächlich selbst die Spitze erklommen haben soll. "Nicht mit dem Hubschrauber?", neckte er sie. Doch Beatrice Egli stellte klar: "Nein, tatsächlich 4.478 Meter über dem Meer bin ich hochgeklettert." Und dann plauderte sie auch aus, in welche Gefahr sie sich begeben hat: "Das ist der Todesberg, leider, weil sehr viele Menschen oder die meisten Menschen an diesem Berg auch gestorben sind, weil er so, so gefährlich ist."