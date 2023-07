Beatrice Egli: Die Wahrheit über Flori und mich

"Das wissen nur wir", so lautet der Titel des Duetts von Florian und Beatrice, das sie diesen Samstag beim "Schlagerboom Open Air" in Kitzbühel erstmals gemeinsam performen werden. "Ich weiß, dass das Lied die Gerüchteküche noch weiter anheizen wird", räumt die Sängerin im Interview ein. Kein Wunder, schließlich ist der Text definitiv pikant! "Closer" durfte vorab reinhören: "Du willst es doch auch mit mir. Es wirkt so vertraut mit mir", schmachtet Beatrice – und Flori säuselt zurück: "Vielleicht sind wir ein Paar, schon ein paar Mal zu weit gegangen." Der gemeinsame Refrain gießt weiteres Öl ins Feuer: "Das wissen wir nur, was zwischen uns heut‘ Nacht passiert. Hinter verschlossenen Türen werd‘ ich wohlmöglich schwach bei dir."

Ist dieser Song denn nun die intime Liebesbeichte, auf die die Fans schon so lange warten? Haben Beatrice und Flori irgendwann in der Vergangenheit tatsächlich ihr Herz aneinander verloren? Lachend schüttelt Beatrice den Kopf – und erzählt ganz offen, wie es zu der heißen Nummer kam: "Wir dachten uns, wenn die Zeitschriften sowieso schon voll sind mit Geschichten über uns, dann können wir daraus auch ein Lied machen." Alles begann vor etwa drei Jahren. "Irgendwann haben wir den Song 'Tausend Mal berührt' zusammen gesungen und damit gingen die Spekulationen los. Wir haben uns sehr darüber amüsiert …" Dass die Beziehung der beiden rein freundschaftlich ist, dürfte inzwischen eh klar sein: Florian genießt bereits seit anderthalb Jahren sein heimliches Glück mit Freundin Sara, und auch Beatrice soll bereits seit längerer Zeit vergeben sein.

Doch auch, wenn sie kein Liebespaar sind, pflegen die Schlager-Kollegen ein inniges Verhältnis zueinander. Florian war es, der Beatrices Moderations-Karriere den nötigen Kick gab und so letztendlich den Grundstein für ihre eigene "Beatrice Egli Show" am Samstagabend legte. "Ich bin Florian sehr dankbar, dass er mir in seiner Show immer wieder eine Plattform gegeben hat", sagt Beatrice – und gerät rückblickend regelrecht ins Schwärmen. "Während der Corona-Zeit haben wir mehrere besondere Sendungen miteinander gemacht: Er hat moderiert, ich habe co-moderiert – und gleichzeitig waren wir das Publikum. Es gab nichts außer unserem Zusammenhalt! Ich habe viel von ihm gelernt. Wir haben unzählige Gespräche darüber geführt, wie er an seine Sendungen herangeht und wie er mit Lampenfieber umgeht."

Nur einen Herzenswunsch habe Florian ihr bislang noch nicht erfüllt: "Ich warte immer noch auf eine Einladung aufs 'Traumschiff'", verrät sie lächelnd. Und legt noch einen Wink mit dem Zaunpfahl nach: "Ich würde wirklich gerne dort drehen! Schließlich habe ich eine Schauspiel-Ausbildung, und diese Leidenschaft ist bislang viel zu kurz gekommen." Vielleicht kommt die Botschaft ja an, und Flori und Beatrice können bald zusammen in See stechen – und damit wieder für neue Gerüchte sorgen …