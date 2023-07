Beatrice Egli: Gefährlicher Leichtsinn! Wie weit will sie noch gehen?

"Ich bin generell sehr neugierig auf das Leben, und ich bin ständig am Gucken, was kann man noch machen? Was macht das Leben noch spannender?", so die Schweizerin laut "Mach mal Pause". Nicht nur ihr neuer Podcast heißt "Egli Extrem", auch sonst liebt es Beatrice actionreich, geht "volles Risiko". So bestieg die Kletter-Anfängerin nach hartem "Albtraum"-Training den "Todesberg" – das Matterhorn. "Da kam ich tatsächlich an Momente, wo ich einfach meine Ängste überwinden musste." Denn mit einem falschen Schritt "ist es vielleicht vorbei." Obwohl das Atmen in der dünnen Bergluft schwerfiel, schwärmte sie: "Und gleichzeitig ist es einfach so ein schönes Gefühl, da ranzugehen an dieses Limit." Zum ersten Mal ganz im Hier und Jetzt gewesen zu sein, "ist etwas, was ich nicht mehr gehen lassen möchte in meinem Leben."

Aber riskiert sie damit nicht zu viel? Denn so ein intensiver Adrenalin-Rausch kann schnell gefährlich werden und verleitet zu Leichtsinn. Beatrice sucht ständig "die Challenge". Sie liebt Wakeboarden, Ski- und Mountainbike.

Überdies ist sie in Australien im Auto und mit Zelt planlos ganz alleine durch das Land gereist: "Ich hatte wirklich keine Ahnung, wo ich lande." Und selbst, wenn sie sich mal wie bei der Action-Spielshow "Ninja Warrior" verletzt – nichts hält Beatrice auf! Recht übermütig stürzt sie sich gleich ins nächste Abenteuer.

Die erfolgreiche Sängerin lässt alle spüren: Ich lasse mich nicht mehr verbiegen! Sie will tun, worauf sie Lust hat. Deshalb hat sie sogar eine neue Band, ein neues Management, einen neuen Look. Der ist viel sexier als früher. "Mädels, lasst uns sexy bleiben! Lasst uns uns gegenseitig bestärken!", ruft sie auf. "Du darfst Frau sein! Du darfst zeigen, dass du Kurven hast", lautet ihr Appell an ihre weiblichen Fans. "Mach immer das, was du liebst, und bereue nur, was du nicht getan hast. Ich lebe danach", betont sie immer wieder. Hoffentlich geht das noch lange gut…