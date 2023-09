Helene Fischer & Beatrice Egli: Schock für die Fans! Sie überschreiten alle Grenzen

"Beim Wandern schweifen die Gedanken ab. Beim Klettern bist du voll im Moment. Das Leben ist im Flugmodus. Und körperlich tut es auch gut", erklärt die "Balance"-Sängerin. Ihre Bergtouren teilt Beatrice gerne auf Instagram mit ihren Fans. Dabei kam es schon öfter vor, dass ihr zwischendurch die Luft wegbleibt. Doch aufgeben ist für sie keine Option. Um jeden Preis will sie die Gipfel erklimmen. "Ich bin auch die, die das Leben rocken will. Und das spüren will."

Zwei Sängerinnen, ein Problem. Beide gehen bis an ihre Grenzen und sogar darüber hinaus, nur um den gewissen Kick zu spüren und Erfolge zu feiern. Doch reicht es nicht auch, die kleinen Erfolge zu feiern? Muss es immer gleich in Extremen enden? Schließlich haben Helene und Beatrice am eigenen Leib erfahren müssen, wie es ist, wenn auch mal etwas schiefgeht. Bisher sind beide mit einem blauen Auge davongekommen, doch das muss nicht immer so sein. Schnell wird aus einer Leichtsinnigkeit ein tödlicher Fehler.

Die beiden können ja ihren Leidenschaften weiterhin nachgehen, dabei sollten sie aber ihre Grenzen kennen und akzeptieren, ehe noch ein schlimmeres Unglück passiert.