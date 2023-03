Beatrice Egli: Herzklopfen! "Es kribbelt im Bauch"

Die bevorstehende warme Jahreszeit lässt Beatrice Egli aufblühen und in Gedanken schwelgen. "Lass das Leben neu erblühen. An dieses Sinnbild denke ich ganz oft, wenn ich an schönen, farbenfrohen Blumen vorbeigehe. Denn wie schön ist es, nach einem langen, kalten, grauen Winter die ersten Frühlingsblumen am Wegesrand zu erblicken, die uns oftmals ganz unvermittelt kleine Farbkleckse im Leben schenken", sinniert sie. Hach, so ein schönes Gefühl!