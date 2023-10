Beatrice Egli: Hochzeitssensation! Sie hat heimlich "Ja" gesagt

"Meinen ersten Heiratsantrag bekam ich von einem der Männer, in die ich in den letzten Jahren verliebt war. Ich sagte tatsächlich 'Ja'", gibt sie erstmals zu, "schon am nächsten Tag spürte ich, dass ich gar nicht so fühle, um diesen Mann mit ehrlichem Herzen zu heiraten. Ich musste mein ,Ja‘ zur Hochzeit notgedrungen zurücknehmen, dem Mann doch einen Korb geben." Es gab also kein Happy End!

Dabei verliebt die Schlagersängerin sich oft. "Ich habe häufig Schmetterlinge im Bauch", gesteht sie. Und wie sieht es mit "Traumschiff"-Kapitän Florian Silbereisen (42) aus? Zwischen die beiden passt kein Blatt. Und sie singen in einem Duett auch über ihre Gefühle: "Das wissen nur wir". Aber zugeben will Beatrice gar nichts

Für eine lange echte Beziehung hat es bei Beatrice in den letzten Jahren nie gereicht. "Die Schmetterlinge haben sich immer schnell verflogen. Meistens nach sechs Monaten", gesteht sie.