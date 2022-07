Beatrice Egli: Schicksalsschlag! Sie kämpft mit den Tränen

Der "Bild" zu Folge sei Oma Margrit bereits Anfang April mit 85 Jahren verstorben und Opa Fritz folgte ihr dann Ende Mai im Alter von 93 Jahren. Beide sollen an Altersschwäche gestorben sein. Was ihre Großeltern ihr jedoch zu Lebtagen mit auf den Weg gaben, ist Beatrice Egli sehr wichtig. Sie Lässt ebenfalls auf der Bühne verlauten: "Die Zeit auf diesem Planeten ist sehr kurz". Das Schlagersternchen möchte ihre nun bewusst nutzen und schaut trotz des harten Schicksalsschlags positiv in die Zukunft.

Unterstützung bekommt sie dabei gewiss bei einer ganz bestimmten Person. Wie Beatrice' neue Liebe jedoch ihre Karriere in Gefahr bringt, erfährst du im Video: