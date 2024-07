Beatrice Egli: Sie hat IHN abblitzen lassen! Und er kann es nicht verkraften

Die Liebe zum Schlager liegt bei Beatrice in der Familie: Zusammen mit Mama Ida (60) saß sie als Kind schon bei jedem Konzert von G.G. Anderson in der ersten Reihe, konnte jeden seiner Hits auswendig mitsingen. Der Sänger erinnert sich: "Ihre Mutter hat mich bekniet, Beatrice einen Song zu schreiben." Doch anstatt an das junge Talent zu glauben, gab er dem Nachwuchstalent einen Korb: "Ich hab' das damals nicht gemacht, weil sie mir ein bisschen zu pummelig war. Und ihre Stimme fand ich, na, sagen wir, normal." Autsch, was für eine Klatsche!