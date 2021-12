Beatrice Egli: Trauriges Aus! Sie ist bitter enttäuscht!

Jetzt herrscht traurige Gewissheit! Beatrice Eglis kommende "Best of Bunt"-Tour muss verschoben werden. Die aktuellen Umstände im Hinblick auf die Corona-Pandemie lassen es einfach momentan nicht zu, dass das beliebte Schlager-Sternchen vor seinen Fans performen darf. Was eine traurige Nachricht für alle Anhänger , die schon so voller Vorfreude auf die in kürze anstehenden Konzerttermine hin gefiebert hatten. Auch Beatrice Egli ist bitter enttäuscht, dass ihre Tour nun trotz langem Hoffen nicht stattfinden kann. Traurig meldet sie sich bei ihren Fans auf Instagram zu Wort: